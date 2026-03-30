Sono in corso indagini per determinare le cause di un movimento franoso verificatosi nel territorio di Silvi. Il presidente della regione ha riferito che si sta concentrando sull'identificazione delle cause e sulla pianificazione di interventi specifici, mentre nel frattempo viene mantenuto un monitoraggio continuo dell'area e fornita assistenza alla popolazione interessata.

In corso gli approfondimenti tecnici dopo il crollo di un’abitazione, che ha fatto emergere un’evoluzione imprevedibile del fenomeno, poiché altre aree erano considerate più esposte. Costante il monitoraggio e l’assistenza alla popolazione. Il presidente fa sapere inoltre che sono stati attivati tutti i canali per individuare le risorse e procedere con interventi mirati A fare il punto dopo quanto avvenuto a Silvi dove, a seguito di una frana un'abitazione è crollata, è il presidente della Regione Marco Marsilio. “La priorità in questo momento non è solo il reperimento delle risorse, ma comprendere con esattezza le cause del fenomeno per poter intervenire in modo efficace”, spiega quindi Marsilio sottolineando come l’origine puntuale del movimento franoso non sia ancora stata individuata con certezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Indagini in corso per individuare la causa del movimento franoso di Silvi: il punto del presidente Marsilio

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