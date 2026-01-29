Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità. Il capo della Protezione Civile, Ciciliano, ha affermato che il movimento franoso ha superato il volume di quello del Vajont. Attualmente si stima che siano circa 350 milioni di metri cubi di terra in movimento, un dato che mette in allarme tutti. Le operazioni di monitoraggio continuano senza sosta.

«Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, ospite al programma Start di Sky TG24, parlando della frana di Niscemi. La riunione Prima riunione operativa, oggi, alla Procura di Gela, con personale della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di polizia di Niscemi, con i consulenti tecnici, docenti della facoltà di Geologia di Palermo, nominati dal procuratore Salvatore Vella e con l'istituito pool 'Frana' dei sostituti di Gela. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Frana Niscemi, Il capo della Protezione Civile Ciciliano: «Il movimento franoso ha superato quello del Vajont»

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo.

A Niscemi la terra continua a muoversi.

