Marsilio e D' Annuntiis a Silvi per un sopralluogo sulla frana di via Santa Lucia

Il presidente della Regione Abruzzo e l'assessore regionale sono arrivati a Silvi per visitare il sito interessato dalla frana di via Santa Lucia, verificando di persona la situazione. I due hanno effettuato un sopralluogo sul luogo interessato dal crollo che si è verificato alcune settimane fa, osservando da vicino le condizioni della zona colpita.

Il presidente della Regione Abruzzo e l'assessore regionale assieme al direttore regionale della protezione civile si sono recati sul sito della frana avvenuta qualche settimana fa Sopralluogo a Silvi, in via santa Lucia nel sito della frana che ha colpito la zona qualche settimana fa, da parte del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dell'assessore regionale Umberto D'Annuntiis. Presente il sindaco Andrea Scordella. Quattro abitazioni vicino alla frana sono state sgomberate temporaneamente per motivi di sicurezza. La Regione ha destinato 244.000 euro per un intervento urgente del Servizio genio civile di Teramo per consolidare la scarpata e prevenire altri rischi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

