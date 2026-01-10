Apologia del fascismo per 17 persone la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di 17 persone con l'accusa di apologia del fascismo e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività investigative volte a contrastare discorsi che promuovono ideologie di tipo fascista e discriminatorio. La vicenda solleva questioni legate alla libertà di espressione e alla tutela dei valori democratici.

La Procura chiede il rinvio a giudizio per 17 di Avanguardia Torino. Tra gli imputati un dirigente di Fratelli d’Italia a Torino e il figlio di un assessore regionale. Sono accusati di apologia del fascismo e istigazione all’odio razziale. “Esaltavano Hitler e il Duce”. # x.com

