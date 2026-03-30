Incoronata da Michelle La carabiniera Elena regina del Super Karaoke

Al Super Karaoke si è svolta la sfida finale con cinque concorrenti in gara. La carabiniera Elena è stata incoronata come regina del contest, mentre Michelle ha partecipato alla competizione. La serata ha visto esibirsi i concorrenti, confrontandosi con diverse canzoni davanti al pubblico presente. La gara si è conclusa con l’assegnazione del titolo, senza ulteriori dettagli sui punteggi o le modalità di votazione.

Siamo alla sfida finale sul palco del Super Karaoke, sono cinque i concorrenti a darsi battaglia a suon di note. Tra questi c’è una carabiniera ferrarese che è stata incoronata ufficialmente come la regina del Super Karaoke. Il suo nome è Elena Fabbri, che travolta dall’emozione non è riuscita a trattenere le lacrime alla notizia. Felicità incontenibile, l’abbraccio con Michelle Hunziker e la consegna della targa del vincitore, tutto direttamente sul palco del Listone. E’ successo nell’ultima serata della manifestazione, l’ultima puntata registrata di Super Karaoke. Maxi evento che ha riportato migliaia di persone in piazza Trento Trieste. Tanti cantanti, nomi noti dello spettacolo che hanno raccolto applausi, regalato emozioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incoronata da Michelle. La carabiniera Elena, regina del Super Karaoke Articoli correlati Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta in tv un cult dello spettacoloMichelle Hunziker riporta in tv il Karaoke, un grande classico che ha tenuto incollati gli italiani davanti al piccolo schermo per stagioni. Super Karaoke, ospiti e quando va in onda il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format...