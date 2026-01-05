Open day tecnologico al ' Buonarroti' | il futuro prende forma nel tech-hub dell’innovazione

Sabato 10 gennaio 2026, l’ITS “Michelangelo Buonarroti” di Caserta organizza un Open Day al suo Tech-Hub, offrendo a studenti e famiglie l’occasione di scoprire le aree di formazione e le prospettive professionali nel settore tecnologico. L’evento permette di conoscere da vicino le iniziative dell’istituto e di approfondire le opportunità di percorso nel campo dell’innovazione.

