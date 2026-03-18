restauro green 100 storie italiane raccontano un patrimonio che guarda al futuro

Quindici aziende italiane coinvolte nel restauro del patrimonio storico adottano pratiche sostenibili e innovative per conservare edifici di valore. Questi interventi combinano tecniche tradizionali con soluzioni moderne, puntando a migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale senza alterare l’aspetto originale degli edifici. Queste realtà rappresentano un settore in evoluzione che unisce tutela e progresso.

Il restauro del patrimonio storico oggi non è più soltanto conservazione, ma anche innovazione, sostenibilità e capacità di rendere gli edifici più efficienti senza comprometterne identità e valore. È questo il cuore di “100 Italian Green Architectural Conservation Stories. Innovazione, sostenibilità, bellezza”, il nuovo report promosso da Fondazione Symbola e Fassa Bortolo, in partnership con Assorestauro e Camera di Commercio di Brescia, presentato a Venezia il 17 marzo con il patrocinio del Ministero della Cultura. Il rapporto raccoglie cento esperienze italiane tra imprese, centri di ricerca e realtà del terzo settore, offrendo la fotografia di una filiera altamente specializzata che nella transizione verde sta diventando un vero motore di innovazione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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