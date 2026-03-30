Incidente sul lavoro a Bellizzi | muore 49enne

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un'azienda tessile nella provincia di Salerno, provocando la morte di un uomo di 49 anni. La vittima è un operaio che si trovava all’interno dell’ovattificio. Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e accertare le cause dell’accaduto.

L'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dello stabilimento e ha ordinato l'esame autoptico sul corpo della vittima Ancora un incidente mortale sul lavoro in provincia di Salerno. Un operaio di 49 anni, Ciro Di Martino, ha perso la vita oggi all'interno dell'ovattificio Fortunato di Bellizzi. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, originario della vicina Montecorvino Rovella, sarebbe rimasto fatalmente schiacciato da una pressa in uso nell'impianto. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario della Croce Verde, giunto tempestivamente sul posto: per il 49enne non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente sul lavoro a Bellizzi: muore 49enne Articoli correlati Leggi anche: Incidente sul lavoro, grave un 49enne Ieri in Campania: incidente sul lavoro, muore 24enneAvellino – Si sono chiusi ufficialmente i termini per la presentazione delle liste in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino.