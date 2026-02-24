Ieri in Campania | incidente sul lavoro muore 24enne

Un incidente sul lavoro ha causato la morte di un giovane di 24 anni in Campania. La vittima stava operando in un cantiere quando un guasto ha provocato l’incidente, lasciando tutti senza parole. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, che si chiede come prevenire simili episodi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 23 febbraio 2026. Avellino – Si sono chiusi ufficialmente i termini per la presentazione delle liste in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino. Alla scadenza, sono cinque le proposte depositate, delineando un quadro politico articolato e tutt'altro che scontato per l'assetto futuro dell'ente di Palazzo Caracciolo. Tutti i nomi dei candidati. (LEGGI QUI) Benevento – Una donna è stata investita da un'auto in transito in via Patrizia Mascellaro mentre scendeva dal proprio veicolo dal lato passeggero. Il conducente della macchina non si è fermato a prestare soccorso allontanandosi.