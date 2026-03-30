Incidente scontro tra auto all' altezza della provinciale e traffico in tilt

Lunedì 30 marzo, in via Garibaldi a Nova Milanese, si è verificato uno scontro tra due veicoli all'altezza dell'incrocio con la Sp 131. L'incidente ha provocato l'interruzione del traffico nella zona, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso sul posto. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.

Un violento scontro tra auto nella mattina di lunedì 30 marzo ha mandato il traffico in tilt. L'incidente è avvenuto in via Garibaldi a Nova Milanese, all'altezza dell’incrocio con la Sp 131 e al momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Lo scontro fra i due mezzi è avvenuto poco dopo le 5.30 e ha coinvolto tre persone, due uomini di 41 e 47 anni e una donna di 37. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica in codice rosso ma fortunatamente le condizioni delle persone soccorse si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato. Ad affiancare i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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