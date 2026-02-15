Incidente in Valassina | scontro tra quattro auto traffico in tilt

Nel pomeriggio, un incidente in Valassina ha coinvolto quattro auto, causando un grave ingorgo. Uno scontro tra veicoli ha provocato ferite a due persone, che sono state portate in ospedale. La collisione si è verificata vicino a un incrocio molto trafficato, rallentando il passaggio di tutti i mezzi.

Incidente stradale nel pomeriggio in Valassina: due persone sono state trasportate in ospedale, mentre il traffico ha subito forti rallentamenti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.45 di domenica 15 febbraio lungo la SS36 (direzione nord) all'altezza del tratto Arosio-Briosco-Capriano. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti c'è stato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli. Sono due le persone rimaste ferite: due donne di 35 e di 52 anni. Sul posto l'ambulanza del 118 inviata in codice giallo, i vigili del fuoco da Carate Brianza con l'autopompa serbatoio e la pattuglia della Stradale.