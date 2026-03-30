Incidente mortale | Risarcirà la Provincia

Un incidente mortale ha portato alla condanna di un ente pubblico, che dovrà versare un risarcimento. Il guardrail coinvolto si è rivelato pericoloso, poiché, dopo essere stato urtato, si è trasformato in una lama che ha inciso le lamiere di un'auto, provocando la morte del conducente. La struttura non avrebbe garantito le condizioni di sicurezza ritenute adeguate.

Quel guardrail non garantiva "le condizioni di maggior sicurezza possibile" e dopo essere stato urtato dall’auto è diventato "una lama tagliente che ha penetrato le lamiere dell’auto causando il decesso del conducente". D’altra parte, però, l’auto viaggiava "superando significativamente il limite di velocità (tra i 125 e i 140 km orari, a fronte del limite di 90)" e il conducente "ha perso il controllo del veicolo non regolando la velocità nel tratto curvilineo". Insomma, nel decesso il giudice ha ravvisato un concorso di colpa (valutato pari al 50 per cento) del giovane che perse la vita nell’incidente, imputando il resto a chi avrebbe dovuto garantire le condizioni di sicurezza sulla Strada provinciale del Padule 3, nel territorio comunale di Castiglione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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