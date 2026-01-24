Un grave incidente a Volta Mantovana ha causato la morte di Rosario Castrovillari, padre di due figli. Dopo un sinistro, una lamiera si è staccata da un bus, provocando il tragico decesso. La vicenda richiede ulteriori verifiche sulla dinamica e le cause. La comunità si trova a fronteggiare un momento di dolore e riflessione.

Volta Mantovana (Mantova), 24 gennaio 2026 – Un incidente drammatico, una dinamica da chiarire e un’intera comunità in lutto. Rosario Castrovillari, 50enne di Goito, è morto ieri sera a Volta Mantovana nell’incidente che ha coinvolto la sua auto, un pullman di linea e un furgone. La vittima sarebbe morta, in particolare, a causa di un grosso pezzo di lamiera che si è staccato dal pullman e che ha colpito la sua vettura. Cinque persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra cui quattro a bordo del bus e il conducente di un furgone che avrebbe originato l'incidente. Lo scontro si è verificato ieri sera alle 20 lungo la Goitese in località Contino, alla periferia di Volta Mantovana e in prossimità di un incrocio spesso teatro di gravi incidenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente mortale a Volta Mantovana. Lamiera si stacca da un bus dopo un incidente e uccide Rosario Castrovillari, padre di due bimbi

Scontro bus-furgone, si stacca lamiera e uccide automobilistaUn incidente tra un bus e un furgone si è verificato in provincia di Mantova, causando la morte di un uomo di 50 anni.

