Incidente mortale su strada sprovvista di guardrail | condannato dirigente Provincia

Un incidente mortale senza guardrail su una strada provinciale ha portato alla condanna civile del dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi. La Corte di Appello di Lecce ha riformato la precedente assoluzione, evidenziando la responsabilità del responsabile. La vicenda sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e delle responsabilità delle istituzioni nella tutela degli utenti.

OSTUNI - La seconda sezione penale della Corte di Appello di Lecce ha riformato, ai soli effetti civili, la sentenza di assoluzione nei confronti del dirigente responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi (V.I.), in merito al tragico incidente stradale costato la vita alla.

Incidente mortale ad Alessano: scontro tra 3 auto, un morto e un ferito grave x.com

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Padovano: un operaio è morto nel pomeriggio del 9 gennaio mentre lavorava con una pressa negli impianti Sesa di via Comuna a Este. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal - facebook.com facebook

