Incidente Milano Porsche si schianta contro auto in sosta in corso di Porta Vercellina morto Lorenzo Mattia Persiani - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in corso di Porta Vercellina a Milano, coinvolgendo una Porsche che si è schiantata contro un’auto in sosta. Nell’impatto, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, mentre due ragazze di 18 e 19 anni sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un gravissimo incidente si è verificato a Milano, all'alba di domenica 29 marzo, quando una Porsche 718 Spyder Rs si è schiantata contro alcune auto in sosta in corso di Porta Vercellina: un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Mattia Persiani, è morto, due giovani di 19 e 20 anni, Alice e Allegra, sono rimaste ferite e cinque auto sono state devastate. Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 6, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione, la Porsche (un bolide da 500 cavalli e quasi 200 mila euro con targa tedesca, omologato per due ma bordo erano in tre) stava procedendo da viale Papiniano in direzione piazzale Baracca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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