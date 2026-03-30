Il parcheggio di via Lombardini è stato chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza a causa di un incidente che ha causato danni alla struttura. L’intervento è stato deciso dall’amministrazione comunale dopo che un veicolo ha urtato accidentalmente la pannellatura perimetrale dell’edificio, rendendo necessario l’intervento di messa in sicurezza. La riapertura sarà possibile solo dopo aver completato le verifiche e i lavori di riparazione.

I tecnici di Fmi e Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche tecniche del caso, che hanno evidenziato la presenza di elementi parzialmente distaccati e la necessità di ulteriori accertamenti Chiusura temporanea per il parcheggio a lunga sosta di via Lombardini. Il provvedimento si è reso necessario, informa l'Amministrazione comunale, “a seguito di un urto accidentale da parte di un veicolo contro la pannellatura perimetrale della struttura. L’impatto ha determinato, in tempi successivi, lo spostamento di alcune lastre della pannellatura esterna, generando una potenziale situazione di pericolo per l’utenza”. I tecnici di Fmi e Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche tecniche del caso, che hanno evidenziato la presenza di elementi parzialmente distaccati e la necessità di ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Incidente con danneggiamento strutturale: chiuso per motivi di sicurezza il parcheggio di via Lombardini

Articoli correlati

Leggi anche: Filottrano, riaperto il percorso attorno al campo sportivo che era stato chiuso per motivi di sicurezza

Usa, chiuso lo spazio aereo a El Paso in Texas: “Motivi di sicurezza speciali”. Poi la revocaLo spazio aereo intorno all’aeroporto internazionale di El Paso in Texas è stato improvvisamente chiuso dalla Federal Aviation Administration (Faa) e...

Altri aggiornamenti su Incidente con danneggiamento...

Argomenti discussi: Rischio NaTech da sisma negli stabilimenti Seveso III: la ricerca INAIL che spiega come valutarlo e gestirlo; Vandali (minorenni) in azione nel parcheggio sotterraneo: estintori svuotati e danni alla struttura.

Incidente all’alba, traffico in tilt e lunghe codePesanti disagi per la viabilità triestina. Intorno alle 7 e 40 di oggi un violento incidente stradale ha paralizzato la direttrice che collega Muggia a Cattinara, proprio in concomitanza con il picco ... triesteprima.it