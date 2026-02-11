Usa chiuso lo spazio aereo a El Paso in Texas | Motivi di sicurezza speciali Poi la revoca

Da lapresse.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, lo spazio aereo sopra l’aeroporto di El Paso è stato chiuso dalla Federal Aviation Administration per motivi di sicurezza. L’interdizione è durata circa un’ora, poi è stata revocata. Per ora, i voli da e per lo scalo sono stati cancellati, creando disagi tra i passeggeri e le compagnie aeree. La causa ufficiale resta segreta, ma l’Autorità ha spiegato che si trattava di “motivi di sicurezza speciali”.

Lo spazio aereo intorno all’aeroporto internazionale di El Paso in Texas è stato improvvisamente chiuso dalla Federal Aviation Administration (Faa) e il blocco avrebbe dovuto rimanere in vigore per 10 giorni con tutti i voli da e per lo scalo degli Stati Uniti cancellati. Qualche ora dopo è arrivata la revoca. L’avviso di chiusura per “motivi di sicurezza speciali”. Un avviso pubblicato sul sito web della FAA affermava che le restrizioni temporanee ai voli erano dovute a “motivi di sicurezza speciali”, ma non forniva ulteriori dettagli. La chiusura non includeva lo spazio aereo messicano. L’aeroporto aveva comunicato in un post su Instagram che tutti i voli da e per l’aeroporto sarebbero stati sospesi fino alla tarda serata del 20 febbraio, compresi i voli commerciali, cargo e dell’aviazione generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa chiuso lo spazio aereo a el paso in texas motivi di sicurezza speciali poi la revoca

© Lapresse.it - Usa, chiuso lo spazio aereo a El Paso in Texas: “Motivi di sicurezza speciali”. Poi la revoca

Approfondimenti su El Paso Texas

Mistero in Texas, sospesi tutti i voli da e per l’aeroporto di El Paso. “Ragioni di sicurezza speciali”

L’aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni.

Niente voli su El Paso per “ragioni speciali di sicurezza”. “Non si vedeva una cosa simile dall’11 settembre”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su El Paso Texas

Argomenti discussi: SpaceX e la folle idea dei data center orbitali: perché Elon Musk usa lo spazio per parlare dei limiti industriali dell’IA; Usa, Trump annuncia accordo commerciale con l’India: ridotti i dazi; Cultura: Usa, Europa e Italia valgono zero contributi provinciali; Star, spot da capogiro e AI: il business milionario del Big Game.

Trump: Chiuso lo spazio aereo su VenezuelaIl presidente Usa annuncia su Truth che lo spazio aereo sul Venezuela è chiuso. A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani: vi prego di considerare che ... rainews.it

Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul VenezuelaDonald Trump ha dichiarato su Truth che lo spazio aereo sul Venezuela è chiuso. A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.