Questa mattina, lo spazio aereo sopra l’aeroporto di El Paso è stato chiuso dalla Federal Aviation Administration per motivi di sicurezza. L’interdizione è durata circa un’ora, poi è stata revocata. Per ora, i voli da e per lo scalo sono stati cancellati, creando disagi tra i passeggeri e le compagnie aeree. La causa ufficiale resta segreta, ma l’Autorità ha spiegato che si trattava di “motivi di sicurezza speciali”.

Lo spazio aereo intorno all’aeroporto internazionale di El Paso in Texas è stato improvvisamente chiuso dalla Federal Aviation Administration (Faa) e il blocco avrebbe dovuto rimanere in vigore per 10 giorni con tutti i voli da e per lo scalo degli Stati Uniti cancellati. Qualche ora dopo è arrivata la revoca. L’avviso di chiusura per “motivi di sicurezza speciali”. Un avviso pubblicato sul sito web della FAA affermava che le restrizioni temporanee ai voli erano dovute a “motivi di sicurezza speciali”, ma non forniva ulteriori dettagli. La chiusura non includeva lo spazio aereo messicano. L’aeroporto aveva comunicato in un post su Instagram che tutti i voli da e per l’aeroporto sarebbero stati sospesi fino alla tarda serata del 20 febbraio, compresi i voli commerciali, cargo e dell’aviazione generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, chiuso lo spazio aereo a El Paso in Texas: “Motivi di sicurezza speciali”. Poi la revoca

L'aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni.

