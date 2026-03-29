A Torino, in zona Madonna del Pilone, un'auto si è ribaltata all'incrocio regolato da semaforo, provocando il ferimento di due persone. Le condizioni dei feriti non sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la scena e avviare le verifiche necessarie.

Sono due le persone rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto a Torino in zona Madonna del Pilone, dove un'auto si è ribaltata in mezzo all'incrocio regolato da semaforo. L’impatto tra due mezzi è avvenuto alle 12.20 circa di domenica 29 marzo tra via Boccaccio e Piazzale Marco Aurelio. Sul posto la polizia locale e il personale sanitario arrivato a bordo di un’ambulanza che ha soccorso due persone rimaste ferite. Non sono in gravi condizioni. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il papà della famiglia nel bosco: "Estintore umano, mette i suoi figli sempre davanti a tutto" Eleonora, la campionessa di Torino dedica una poesia a L'Eredità ma non basta: perde per la settima volta a La Ghigliottina 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incidente a Torino con un’auto ribaltata all'incrocio: due feriti in condizioni non gravi

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