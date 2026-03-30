Venerdì 27, nel pomeriggio, si è verificato un incidente a Condove che ha coinvolto un'auto e una moto. Tra i coinvolti c’è un ristoratore di 46 anni, noto anche per un precedente procedimento giudiziario relativo alla morte di una persona, poi archiviato. Le condizioni dell’uomo sono risultate gravi e sono state segnalate le sue condizioni di salute.

Vincenzo Milione, più conosciuto come Luca, il 46enne ristoratore di Chiomonte balzato agli onori della cronaca per il suo presunto, e poi smentito con tanto di archiviazione, coinvolgimento nella vicenda della morte di Mara Favro, è rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio di venerdì 27 marzo 2026 mentre percorreva in moto l'ex statale 24 (denominata in quel tratto via Moncenisio) a Condove. All'altezza del cimitero cittadino ha urtato un'auto Peugeot 106 che si era fermata in carreggiata per svoltare a sinistra in via De Amicis venendo sbalzato sull'asfalto mentre il suo mezzo è finito fuori strada. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale di Rivoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incidente a Condove: scontro tra auto e moto, Vincenzo Luca Milione (prosciolto per il caso Mara Favro) in condizioni gravi

Articoli correlati

Incidente a Torino Mirafiori Nord: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro in condizioni graviUn brutto incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Orbassano e strada del Portone a Torino.

Caso Mara Favro, l’indagato Luca Milione in tribunale a Torino: “Chiedo l’oblio, basta chiamarmi orco”“La gente pensa che io sia colpevole perché sono pregiudicato e ho già avuto guai con la giustizia, ma non è così.