Caso Mara Favro l’indagato Luca Milione in tribunale a Torino | Chiedo l’oblio basta chiamarmi orco

L’indagato Luca Milione si è presentato in tribunale a Torino, chiedendo di essere dimenticato e di non essere più associato alla sua figura pubblica. In un intervento sobrio, ha precisato di non essere colpevole e ha sottolineato che il suo passato giudiziario non dovrebbe influenzare il giudizio sulla sua persona. La vicenda riguarda il caso di Mara Favro e solleva riflessioni sulla percezione pubblica e la presunzione di innocenza.

Mara Favro, l’archiviazione divide: in tribunale l’udienza che riapre ferite e interrogativi - Si è svolta oggi, a Torino, in udienza a porte chiuse, la discussione sulla richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla morte di Mara Favro, la donna scomparsa in Valle di Susa nel marzo ... giornalelavoce.it

Mara Favro, in tribunale udienza di archiviazione del caso - È stata discussa oggi il tribunale a Torino, in udienza a porte chiuse, la richiesta di non chiudere il caso di Mara Favro, la donna scomparsa in valle di Susa nel marzo del 2024 e ritrovata priva di ... ansa.it

Da Todi a Garlasco, la rivoluzione delle indagini scientifiche. In libreria un incontro di approfondimento sul caso irrisolto di Mara Calisti. Vi aspettiamo sabato 10 gennaio alle 17:00! Interverranno: Alvaro Fiorucci, giornalista. Fausto Cardella, già Procuratore facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.