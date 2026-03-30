Inchiesta choc a Roma | ombre su società e presunti fondi mafiosi

A Roma si sono aperti nuovi fronti giudiziari legati a una inchiesta che coinvolge imprenditori e alcuni settori politici. Durante le indagini sono emerse informazioni su società e presunti fondi di origine mafiosa. Le autorità stanno approfondendo le accuse e sequestrando documenti, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini in corso.

Roma - Nuovi sviluppi giudiziari coinvolgono imprenditori e politica, mentre emergono dettagli su presunti flussi illeciti legati al clan Senese e investimenti nel settore ristorazione capitolino Prosegue l’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma che punta i riflettori sulla società “Le 5 Forchette” e su presunti collegamenti con ambienti della criminalità organizzata. Secondo quanto emerge dagli atti, Mauro Caroccia e la figlia Miriam Caroccia sarebbero indagati per aver trasferito e reinvestito capitali di origine illecita, riconducibili al clan Senese, all’interno della società attiva nel settore della ristorazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Inchiesta choc a Roma: ombre su società e presunti fondi mafiosi Articoli correlati Inchiesta su presunti abusi su minori: il giornalista si avvale della facoltà di non rispondereSi è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Gip di Roma il giornalista di 48 anni arrestato nei... Prato, archiviata l’inchiesta su Belgiorno (Fratelli d’Italia) sui presunti rimborsi illecitiÈ stato “tutto un equivoco”, riconosciuto infine anche dalla Procura della Repubblica e dal Giudice per le indagini preliminari.