Inchiesta su presunti abusi su minori | il giornalista si avvale della facoltà di non rispondere

Un giornalista di 48 anni, arrestato insieme a una insegnante di 52 anni, è stato ascoltato dal Gip di Roma nell’ambito di un’inchiesta su presunti abusi su minori. Durante l’interrogatorio, il giornalista ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha comunque rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. L’indagine è ancora in corso e coinvolge altri soggetti.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Gip di Roma il giornalista di 48 anni arrestato nei giorni scorsi insieme a una insegnante di 52 anni, indicata dagli investigatori come sua presunta amante. I due sono indagati con accuse molto gravi: violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione e accesso a materiale pedopornografico. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe fornito una versione dei fatti diversa rispetto all’impianto accusatorio dei pm, spiegando anche quando avrebbe conosciuto la donna e la natura del loro rapporto personale. Gli atti dell’inchiesta verranno ora trasmessi alla Procura di Venezia per competenza territoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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