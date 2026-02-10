Amianto in via Viaccia Così non si va avanti

Gli abitanti di via della Viaccia a Sant’Anna sono esasperati. Quasi ogni giorno, qualcuno approfitta dell’illuminazione scarsa per scaricare rifiuti, anche pericolosi. La situazione è insostenibile e molti chiedono interventi immediati. Intanto, si scopre che in zona ci sono anche problemi di amianto, che peggiorano ulteriormente la situazione. I residenti denunciano che così non si può andare avanti.

Gli abitanti di via della Viaccia a Sant’Anna sono esasperati. Quasi non passa giorno senza che qualcuno, approfittando di una zona poco illuminata, scarichi lì quantità di rifiuti anche potenzialmente molto pericolosi. L’ultimo caso è di pochi giorni fa, quando lungo il ciglio della strada sono state abbandonate lunghe lastre di eternit, quindi amianto, oltretutto scaricate in due punti diversi della via. “Non si può andare avanti così – è lo sfogo dei residenti di via della Viaccia –, con la strada che diventa continuamente discarica a cielo aperto. Il punto è che la via è totalmente priva di illuminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amianto in via Viaccia “Così non si va avanti“ Approfondimenti su Via Viaccia “Io cappellano del carcere dove si è suicidato un educatore dico: non si va avanti così. Senza rieducazione, si preparano solo nuovi delinquenti” Un cappellano carcerario denuncia l'assenza di politiche efficaci di rieducazione, sottolineando come la mancanza di interventi adeguati contribuisca a creare nuovi delinquenti. Enrica Bonaccorti: «Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così» Enrica Bonaccorti ha aggiornato sulla sua condizione di salute, riferendo di aver ripreso la chemio per il tumore al pancreas diagnosticato nell'estate del 2025. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Via Viaccia Argomenti discussi: Amianto in via Viaccia Così non si va avanti. Amianto in via Viaccia Così non si va avantiLo sfogo dei residenti di Sant’Anna dove avvengono continui abbandoni In più spaccio di droga, vandalismi, auto a tutta velocità. Serve l’illuminazione. lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.