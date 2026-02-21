Promosport il campo fa acqua | Così non si può andare avanti

Promosport ha segnalato che il campo sportivo è inutilizzabile durante le piogge, con buche profonde e pozzanghere diffuse ovunque. La situazione si aggrava ogni volta che le nuvole si addensano, rendendo difficile anche l’allenamento dei giovani atleti. La condizione del terreno peggiora di settimana in settimana, trasformando il campo in un vero e proprio pantano. I responsabili attendono interventi immediati per risolvere il problema.

Altroché campo sportivo: in casa Promosport, quando piove, sembra di atterrare sulla Luna. Buche grandi come crateri, pozze che spuntano come funghi e un manto erboso che di erboso conserva solo il ricordo. A Rimini il problema dei campi comunali è un classico intramontabile, ma quest’anno – complice una stagione invernale particolarmente piovosa – il fango ha raggiunto le ginocchia. In via della Fiera i bambini e le bambine della Promosport non giocano a calcio: fanno slalom speciale tra pozzanghere e zolle, con il pallone che più che rotolare naviga. Più che una seduta tecnica sembra un corso di sopravvivenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

