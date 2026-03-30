Le aziende si trovano di fronte a una diminuzione del 65% degli incentivi 5.0, creando un clima di confusione e difficoltà operative. La Cna ha evidenziato che nel decreto fiscale sono presenti elementi che riguardano anche la questione degli Esodati di Transizione 5, senza però offrire chiarimenti specifici sulle modalità di applicazione o sugli effetti pratici di questa riduzione.

Rabbia nel mondo produttivo romagnolo per il credito d'imposta ridotto del 65%: "Regole cambiate in corsa, a rischio centinaia di aziende e investimenti nel fotovoltaico" Cna sottolinea che “quanto si è materializzato nel Decreto Fiscale rispetto alla questione dei cosiddetti Esodati di Transizione 5.0 è paradossale”, lo denuncia il presidente di Cna Forlì-Cesena Sandro Siboni. “Imprese che sono state tagliate fuori dalla misura di incentivo ingiustamente da un decreto ministeriale a fine novembre, a seguito di un taglio retroattivo di cui stiamo valutando la legittimità costituzionale, ora si vedono solo parzialmente riammesse ma con un taglio del 65% del contributo originario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Incentivi 5.0 tagliati del 65%, è caos per le aziende: "Un paradosso che colpisce la sostenibilità"

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