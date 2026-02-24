La sfida della sostenibilità | Incentivi economici per tutelare le aziende

Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna, afferma che la mancanza di incentivi economici ostacola la tutela ambientale delle aziende. La sua analisi deriva dalla crescente pressione sulle piccole imprese, che rischiano di chiudere se le normative diventano troppo stringenti. Cavini sottolinea che senza sostegni finanziari, le imprese locali faticheranno a investire in pratiche sostenibili. La questione si fa più urgente con le nuove regole in arrivo nel settore.

"Facciamocene una ragione: la sostenibilità ambientale non è una moda passeggera". Parola di Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna, che subito avverte: "Se le regole diventano troppo rigide e calate dall’alto, a rimetterci sono solo le piccole imprese". Cna Emilia-Romagna accende i riflettori sul nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), entrato in vigore lo scorso 11 febbraio e che diventerà operativo il 12 agosto. Che cosa succederà, presidente Cavini? "Sarà un cambio di passo netto: coinvolgerà non solo la produzione ma anche la logistica, i costi, l’organizzazione aziendale e soprattutto il rapporto con i clienti finali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Green marketing e rischi legali: quando la sostenibilità diventa una trappola per le aziendeIl green marketing rappresenta un'opportunità per valorizzare l'immagine aziendale attraverso la sostenibilità.

La spinta delle aziende, tra nuovi scenari e incentiviIn Italia, molte imprese spingono per investire in tecnologia e innovazione.

Legge AI Italia 2025: Guida per Imprenditori per Trasformare gli Obblighi in Vantaggio Competitivo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La sfida della sostenibilità? Impossibile agire da soli serve una rete delle competenze; Associazione Civita: promosso l’evento Innovare per competere: la sfida della sostenibilità; AI in Italia 2025: crescita, sfide etiche e sostenibilità; Sanità universale e costi crescenti: la sfida dell’equilibrio.

La sfida della sostenibilità? Impossibile agire da soli serve una rete delle competenzeUna task force per un'azione collettiva. Non una scorciatoia ma un metodo per non lasciare indietro nessuno Ci sono sfide che, se affrontate da soli, sembrano impossibili. La sostenibilità è una di qu ... corriere.it

Esiste una formula della sostenibilità? Un libro l’ha trovataÈ il titolo del volume di Danilo Devigili, che indica come inserire la sostenibilità nel cuore dei processi aziendali, tra visione, metodo e casi concreti ... milanofinanza.it

TAXI SANITARIO IN CALABRIA, LA SFIDA DI OCCHIUTO Il presidente della Regione rilancia un modello di assistenza pensato per anziani e territori interni: trasporti dedicati, risorse UE e incentivi per riportare medici in Calabria. https://www.calabriainchieste. - facebook.com facebook

#Unimpresa sul #CorrieredellaSera - La sfida sulle bollette, bonus ai redditi bassi e sconto alle imprese. Ma c'è il nodo Bruxelles. unimpresa.it/corriere-della… #decretoenergia #energia #governo #imprese #pmi #bollette x.com