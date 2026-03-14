Il 14 marzo 2026, nelle aziende italiane si svolge un problema concreto: molte di queste rinunciano a investire nella formazione sull’intelligenza artificiale. La ragione principale è la mancanza di tempo, che le aziende citano come ostacolo per dedicarsi all’apprendimento di questa tecnologia. Così, si verifica un rallentamento nel processo di adeguamento alle nuove competenze digitali.

È il 14 marzo 2026 e nelle aule di formazione delle aziende italiane si sta consumando un autogol strategico: la scusa della mancanza di tempo per l’apprendimento dell’intelligenza artificiale. I dati confermano che questo alibi è paradossale, poiché lo strumento stesso promette di restituire almeno un’ora lavorativa giornaliera a chi lo padroneggia davvero. Il conflitto non risiede nella tecnologia in sé, ma nell’incapacità organizzativa di integrare le nuove competenze nei flussi di lavoro reali. La narrazione corrente vede metà delle imprese britanniche prevedere che automazione e intelligenza artificiale diventeranno il motore principale del cambiamento delle competenze entro tre o cinque anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA: il paradosso del tempo rubato alle aziende italiane

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