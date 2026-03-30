Incendio nell' ex Chimica Arenella consiglieri contro il Comune | Il cancello installato è sempre aperto

Un incendio si è verificato ieri pomeriggio nella struttura abbandonata dell’ex Chimica Arenella, situata vicino al cimitero dei Rotoli e accessibile da via Papa Sergio I. Nella stessa zona sono stati bruciati ingombranti e altri rifiuti depositati all’esterno del sito. I consiglieri hanno criticato il Comune, sostenendo che il cancello installato sull’ingresso rimane sempre aperto.

Ignoti avrebbero appiccato le fiamme ai cumuli di rifiuti lasciati all'esterno dell'area abbandonata, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Galioto (M5S): "Procedere subito con la bonifica". Puma: "Esalazioni pericolose per i residenti" Incendiati ingombranti e altri rifiuti all’esterno dell’ex Chimica Arenella. Un nuovo rogo è scoppiato ieri pomeriggio, poco prima delle 20, nella struttura abbandonata cui si accede da via Papa Sergio I, a pochi passi dal cimitero dei Rotoli. Qualcuno, come segnalato da alcuni cittadini e consiglieri comunali o di circoscrizione, avrebbe approfittato del cancello lasciato aperto per accedere nell’area, scaricare dei rifiuti e appiccare le fiamme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incendio nell'ex Chimica Arenella, consiglieri contro il Comune: "Il cancello installato è sempre aperto" Articoli correlati VIDEO | Ex Chimica Arenella, parte la seconda fase del progetto: "Della bonifica si occuperà il vincitore"Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, rispondendo ai cronisti sulle condizioni attuali dell’area, a margine della presentazione del nuovo step... Leggi anche: Incendio nell’ex industria a Bagnoregio, allerta nube tossica: il sindaco vieta le attività all’aperto Aggiornamenti e notizie su Chimica Arenella Temi più discussi: Ex Chimica Arenella di Palermo ancora in fiamme: Roghi dolosi e area fuori controllo; Palermo, rifiuti incendiati all’ex Chimica Arenella: la denuncia del M5s; Nuovo incendio all’ex Chimica Arenella a Palermo: fumo tossico e allarme sicurezza. Palermo, rifiuti incendiati all’ex Chimica Arenella: la denuncia del M5sPALERMO – Ancora un incendio, ieri pomeriggio, all’interno dell’ex Chimica Arenella. Rifiuti di ogni genere, compresi materiali ingombranti, sono stati dati alle fiamme, sprigionando fumo tossico che ... livesicilia.it L'ex Chimica Arenella va a fuoco a Palermo: la borgata ha paura (e chiede più controlli)Dopo i tentativi di rinascita come il concorso Reinventing Cities e la bonifica dell'area avvenuta poco tempo fa, è stato appiccato un rogo domenica 29 marzo: cosa sappiamo ... balarm.it L'ex Chimica Arenella va a fuoco a Palermo: la borgata ha paura (e chiede più controlli). ' https://www.balarm.it/6aQQ - facebook.com facebook Nuovo incendio all’interno dell’ex Chimica Arenella, a Palermo, dove rifiuti di ogni genere, compresi materiali ingombranti, sono stati dati alle fiamme, sprigionando fumo tossico che ha interessato l’intera borgata x.com