Incendio nel verde di Colle Brianza | pompieri in azione per la bonifica

Oggi un incendio ha interessato un'area verde a Colle Brianza, con i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme e procedere alla bonifica. La giornata ha visto anche altri incendi boschivi nel territorio regionale, con fumo e fiamme che hanno coinvolto diverse zone della Brianza lecchese. Sul posto sono stati impiegati mezzi e squadre specializzate per contenere il fronte di fuoco.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in aree boschive della Lombardia per spegnere fiamme e fumo che si sono propagati nella giornata del 29 marzo Giornata di incendi boschivi sul territorio regionale, con fiamme e fumo che hanno colpito anche nella Brianza lecchese. Nel corso di domenica 29 marzo, numerosi incendi hanno infatti interessato diverse province della Lombardia. Le operazioni di coordinamento per lo spegnimento e la bonifica sono state gestite dal Centro operativo regionale Aib (Cor) di Curno, con l’impiego congiunto dei vigili del fuoco dei vari comandi provinciali e delle squadre di volontari antincendio boschivo. Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato anche un'area boschiva di Colle Brianza, in provincia di Lecco: il rogo nel tardo pomeriggio di domenica era ormai domato con le ultime fasi di bonifica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Incendio nel verde di Colle Brianza: pompieri in azione per la bonifica Articoli correlati Incendio a Forlì: fiamme nel cuore storico, pompieri in azioneUn incendio ha colpito un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Placucci, nel cuore del centro storico di Forlì, nel pomeriggio di... Incendio a Verona: 22 evacuati, pompieri in azione per spegnereSommario A Verona, nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio ha divampato in un appartamento al primo piano di un condominio di otto piani in viale... Contenuti utili per approfondire Colle Brianza Discussioni sull' argomento Incendio nel verde di Colle Brianza: pompieri in azione per la bonifica; Vento forte e incendi boschivi: giornata critica in Lombardia, colpito anche il Lecchese; Lombardia, una domenica di fuoco: 10 incendi boschivi in poche ore - CO Notizie; Domenica di incendi nei boschi: vigili del fuoco in azione a Somma Lombardo, Castelseprio e Caronno Pertusella. Incendio nel verde di Colle Brianza: pompieri in azione per la bonificaDiversi gli interventi dei vigili del fuoco in aree boschive della Lombardia per spegnere fiamme e fumo che si sono propagati nella giornata del 29 marzo ... leccotoday.it News Radio FM: Novità per la frequenza 87.7 MHz da Colle Brianza - Giovenzana (LC). Al posto dell'emittente radiofonica "Radio Bruno" è approdata l'emittente radiofonica "Radio Stella". - facebook.com facebook