Incendio a Verona | 22 evacuati pompieri in azione per spegnere

Un incendio ha coinvolto un appartamento in viale della, a Verona, causando l’evacuazione di 22 persone. La causa sembra essere un cortocircuito elettrico che ha acceso le fiamme nel primo piano di un edificio di otto piani. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, lavorando per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso mentre si valutano i danni.

Sommario. A Verona, nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio ha divampato in un appartamento al primo piano di un condominio di otto piani in viale della, nel quartiere di Borgo Trento. I vigili del fuoco hanno evacuato 22 persone, tra cui due minorenni, salvando gli abitanti dell’appartamento interessato dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento e soccorso sono ancora in corso, mentre i tecnici stanno effettuando i rilievi per stabilire le cause del rogo. Il fumo ha iniziato a invadere i vani scala dell’edificio verso le 19 di oggi, lunedì 23 febbraio, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con cinque mezzi, tra cui due autoscale, e 18 operatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incendio nella notte sul camion, intervengono i pompieri per spegnere le fiamme: mezzo inceneritoUn incendio si è sviluppato nella notte a Ravenna, coinvolgendo un camion parcheggiato in via Canala.

Incendio in baita, vigili del fuoco in azione per spegnere le fiammeDomenica 4 gennaio 2026, a Pralongià, nel comune di San Cassiano in Alto Adige, un incendio ha interessato una baita isolata.

#Incendio in condominio a #Verona: due in ospedale, 14 famiglie evacuate #shorts

VERONA - Scoppia l'incendio nell'appartamento del condominio di otto piano in viale della Repubblica, nel quartiere di Borgo Trento, a Verona.

Incendio in un appartamento in viale della Repubblica a Verona: evacuato condominio di otto piani, nessun ferito.

