Incendio in un parco di Castronno tutta colpa di un petardo | denunciato 15enne

A Castronno un incendio scoppiato in un parco è stato causato dall'esplosione di un petardo. La polizia ha denunciato un ragazzo di 15 anni che avrebbe acceso l’ordigno, provocando il rogo. L’incendio ha interessato una vasta area del parco, causando danni alle piante e alle strutture presenti. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente.

Castronno (Varese), 30 marzo 2026 – Una scintilla, pochi secondi, e il rischio concreto di un disastro. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha evitato che il parco di Villa Puricelli si trasformasse in un inferno di fiamme. È successo nella serata di domenica 29 marzo, intorno alle 20. Un gesto incosciente, una “bravata” che poteva avere conseguenze gravissime. Un ragazzo di appena 15 anni, insieme ad alcuni amici, ha acceso e lanciato un petardo tra le sterpaglie secche del parco. Un attimo dopo, il fuoco. Immediato, violento, alimentato da un vento forte che da giorni soffia senza tregua su tutta la provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in un parco di Castronno, tutta colpa di un petardo: denunciato 15enne Articoli correlati Materia – Da Oltrona ai concerti in tutta Europa: il Coro Val Tinella si racconta a Castronno –Un viaggio nella storia di un coro varesino che dal 1968 porta avanti un’eredità di musica e passione. 15enne sorpreso a rubare cosmetici in un supermercato di Como per un valore di 115 euro, denunciatoUn minorenne denunciato e 115 euro di merce recuperata: questo il bilancio di un episodio di furto aggravato avvenuto ieri pomeriggio in un... Approfondimenti e contenuti su Incendio in un parco di Castronno tutta... Temi più discussi: Castronno, petardo nel parco di Villa Puricelli: sfiorato l’incendio per un gioco finito male; Imponente incendio boschivo ad Andrate: minacciate le case di una borgata; Un nuovo rogo in frazione Coarezza. L’emergenza incendi non si spegne; Ciclomotori a fuoco vicino a un asilo: bambini e docenti evacuati. Fiamme in un palazzo, 50 persone restano senza casaDanni enormi a un fabbricato del Parco San Luigi, in via San Francesco a Patria, a Giugliano in Campania per un incendio divampato al piano mansardato nella tarda mattinata di oggi. Lungo e complesso ... napolitoday.it Incendio a Giugliano, brucia la mansarda in un palazzoStamattina è scoppiato un incendio in una mansarda a Giugliano in una traversa di via San Francesco a Patria. Una nuvola di fumo è visibile da diversi chilometri, inoltre è subito scatta l’allerta dei ... internapoli.it Incendio in un appartamento a Gorizia in via De Gasperi, a poca distanza dal municipio. Due persone sono rimaste intossicate. - facebook.com facebook Paziente dà fuoco a una barella, incendio al pronto soccorso dell’ospedale San Martino x.com