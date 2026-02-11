15enne sorpreso a rubare cosmetici in un supermercato di Como per un valore di 115 euro denunciato

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver rubato cosmetici per oltre 115 euro in un supermercato di Como. Gli agenti sono intervenuti quando il giovane è stato sorpreso con la refurtiva in mano. La merce è stata recuperata e il minorenne è stato portato in ufficio per le verifiche del caso.

Un minorenne denunciato e 115 euro di merce recuperata: questo il bilancio di un episodio di furto aggravato avvenuto ieri pomeriggio in un supermercato di Como. Un ragazzo di 15 anni, residente in zona, è stato fermato dalla vigilanza dopo aver sottratto prodotti di cosmetica dagli scaffali. L'intervento della Polizia di Stato ha permesso di identificare il responsabile e restituire la refurtiva. Furto in un supermercato a Como L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri presso un supermercato situato in via Pasquale Paoli a Como. La segnalazione è arrivata al 112 NUE intorno alle 18.

