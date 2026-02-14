Materia – Da Oltrona ai concerti in tutta Europa | il Coro Val Tinella si racconta a Castronno –

Il Coro Val Tinella ha deciso di partire da Oltrona per esibirsi in concerti in tutta Europa, dopo aver ricevuto un invito da un’associazione musicale di Berlino. La richiesta è arrivata inaspettata e ha dato il via a un tour che coinvolge oltre venti città del continente. Il gruppo, formato da circa trenta cantori, si prepara a portare le proprie voci sui palcoscenici più prestigiosi, portando avanti una tradizione di sei decenni.

Il Coro Val Tinella: Sessant'anni di Voci tra Tradizione e Palcoscenici Europei. Un viaggio nella storia di un coro varesino che dal 1968 porta avanti un'eredità di musica e passione. Il Coro Val Tinella ha celebrato il suo sessantennale a Materia, in un concerto che ha ripercorso le tappe di un percorso iniziato a Oltrona al Lago e giunto fino ai palcoscenici di Vienna e Verona. Le Origini e la Nascita di un'Identità Corale. Tutto ebbe inizio nel 1968 a Oltrona al Lago grazie all'iniziativa di don Felice Rimoldi. Il sacerdote, come ricorda con affetto il presidente del coro, Enos Gazzaniga, era un uomo "vigoroso, sanguigno, innamorato della musica corale".