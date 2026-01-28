Un grave tamponamento si è verificato questa mattina intorno alle 12:30 sulla carreggiata sud dell’Autobrennero. Un incidente tremendo ha coinvolto diversi mezzi, causando caos e code interminabili lungo l’autostrada. La neve che cadeva in quel momento potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’incidente, ma le autorità stanno ancora indagando. Sul posto sono arrivati i soccorritori per prestare assistenza e gestire il traffico, che resta paralizzato in entrambe le direzioni.

Lo schianto ha coinvolto tre mezzi pesanti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei conducenti intrappolati nell'abitacolo. Rallentamenti fino a 20 chilometri La situazione è apparsa grave sin da subito: l’intervento dei soccorritori giunti sul posto è stato fulmineo. Tra questi i vigili del fuoco di Egna, che sono riusciti a liberare uno dei conducenti rimasto intrappolato nell’abitacolo di uno dei camion coinvolti. Due le persone rimaste ferite in totale anche se, per fortuna, le loro condizioni non destavano eccessiva preoccupazione; sono comunque stati assistiti dal personale sanitario presente sul luogo del sinistro e sottoposti a tutti gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Autobrennero incidenti

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incidente tra due camion ha coinvolto l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto umbro in direzione Firenze.

Ultime notizie su Autobrennero incidenti

Argomenti discussi: ? Tamponamento tremendo tra camion: caos in autostrada e code infinite; Tragico incidente sull’A22: sono due le vittime dopo il tremendo tamponamento tra un furgone e un camion; Terribile tragedia, mamma e figlia morte in un incidente: Corina Matras, 26 anni, e la piccola Melissa di 5 anni hanno perso la vita in uno schianto contro un camion; Auto si ribalta sull’A22 all’altezza di Salorno: traffico in tilt per diverso tempo.

