Anziana arriva morta al pronto soccorso e la salma viene portata via | polizia alla ricerca della bara

11 gen 2026

Un'anziana donna è arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo di Licata. La salma è stata trasferita in camera mortuaria in attesa delle procedure funebri, mentre la polizia sta indagando sulla scomparsa della bara. La situazione è sotto controllo, in conformità con le norme vigenti, e si attendono sviluppi nelle attività investigative.

Arriva cadavere al pronto soccorso, quello dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, e come da procedura i sanitari avvisano i familiari: la salma deve rimanere in camera mortuaria per almeno 15 ore prima del funerale. La bara - senza che nessuno se ne accorgesse - viene però portata via. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

