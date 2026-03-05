Incendio in un' abitazione vigili del fuoco e municipale sul posto

Questa mattina, alle 11, un incendio si è sviluppato in un’abitazione in via di San Quirico, a Castiglion Fiorentino, nei pressi del centro storico. I vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Incendio in un'abitazione a Castiglion Fiorentino. Il rogo si è verificato questa mattina, giovedì 5 marzo, intorno alle 11 in via di San Quirico, ai piedi del centro storico castiglionese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando aretino e gli agenti della polizia municipale di Castiglion Fiorentino. I vigili hanno domato le fiamme e provveduto a mettere in sicurezza la struttura. L'incendio sarebbe partito dalla canna fumaria dell'appartamento, interessando la mansarda. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Incendio devasta abitazione a Valverde, vigili del fuoco sul posto Esplosione in un'abitazione ad Adelfia: vigili del fuoco sul postoUn'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi, 31 gennaio, in un'abitazione ad Adelfia. Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane Aggiornamenti e notizie su Incendio in un'abitazione vigili del.... Temi più discussi: Incendio in un'abitazione a Montelabbate; Incendio in un’abitazione a Brione: fiamme avvolgono una casa in costruzione; Incendio in un'abitazione nel comasco: vvf al lavoro. Immagini drone; Incendio a Talenti, fiamme in un appartamento: un inquilino di 76 anni trovato morto. Terrore a Giarre, incendio in un’abitazione di corso Matteotti: ustionato un 43enne VIDEOQuesta mattina, poco dopo le 11:30, un incendio di vaste proporzioni è divampato a Giarre, al secondo piano di una palazzina di sei piani in corso Matteotti, all'incrocio con via Fratelli Cairoli. In ... gazzettinonline.it Stufa a pellet si surriscalda e incendia casa, 24enne si lancia dalla finestra: ricoverata a TrentoL'incidente in un'abitazione di Cavedago dove è intervenuto l'elisoccorso per il trasporto della 24enne in codice rosso a Trento ... fanpage.it Castrogno, incendio in cella. Evacuati 50 detenuti x.com NanoTV. . #Afragola- Incendio Jeep nei pressi di Ikea. L'intervento dei Vigili del Fuoco #Cronaca #OnTheRoad #Viabilita #NanoTV - facebook.com facebook