Negozi divorati dalle fiamme per i botti di Capodanno | scatta la solidarietà degli altri commercianti

A Casoria, i commercianti colpiti dall’incendio di Capodanno stanno ricevendo sostegno attraverso numerose donazioni sulla piattaforma GoFundMe. La solidarietà tra gli esercenti si manifesta nel tentativo di riprendersi dai danni causati dai roghi, evidenziando l’importanza di un sostegno comunitario in momenti difficili. Questa iniziativa dimostra come la collaborazione possa aiutare a superare le difficoltà e a ricostruire più rapidamente il tessuto commerciale locale.

Sono decine le donazioni, sulla piattaforma GoFundMe, a supporto dei commercianti di Casoria danneggiati dall’incendio di capodanno. La comunità cittadina, infatti, è ancora sconvolta per i danni causati dal rogo che ha divorato auto e negozi, ma che per fortuna non ha fatto registrare feriti.Le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

