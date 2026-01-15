Divampa un incendio | in fiamme 2.500 metri quadrati di bosco

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato circa 2.500 metri quadrati di bosco. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Al momento, le operazioni di bonifica sono state completate, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e limitando i danni ambientali.

Il peggio è passato: le fiamme sono state domate e l’area completamente bonificata dalle squadre dei vigili del fuoco. L’incendio divampato nella serata di mercoledì 14 gennaio, in località Volpera a Malonno, ha mandato in fumo circa 2.500 metri quadrati di sottobosco.L’allarme è stato lanciato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

