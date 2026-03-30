Incendiano l' auto del ristoratore della movida di Civitanova | l' allarme dei clienti il cuoco prova a spegnere le fiamme

A Civitanova è stata incendiata l’auto di un ristoratore della zona della movida. I clienti hanno dato l’allarme e il cuoco del locale ha tentato di spegnere le fiamme. Le forze dell’ordine stanno investigando e al momento considerano l’episodio un gesto doloso, con l’ipotesi di un’intimidazione.

CIVITANOVA Bruciata l’auto del gestore di un ristorante. Un chiaro gesto doloso. Lo scopo sarebbe l’intimidazione, questa almeno la pista che stanno seguendo gli inquirenti. La vittima è Mauro Raschia, noto imprenditore e manager alla guida dei locali più frequentati della città. Attualmente gestisce il ristorante Anastasia sul lungomare Sud, nell’area all’incrocio con via Bainsizza. È stato realizzato al piano terra dell’edificio che ospita l’albergo Piccola Maestà. La ricostruzione L’episodio risale alla serata di sabato, quando Raschia era al lavoro nel ristorante. Aveva parcheggiato la sua auto, una Bmw serie 4, poco lontano, proprio lungo via Bainsizza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incendiano l'auto del ristoratore della movida di Civitanova: l'allarme dei clienti, il cuoco prova a spegnere le fiamme Articoli correlati Bmw in fiamme davanti all'Anastasia di Civitanova: distrutta l'auto del ristoratore Mauro Raschia. La pista dell'intimidazioneCIVITANOVA - Paura nella serata di ieri a Civitanova Marche, dove un’auto è stata incendiata in quello che appare un atto doloso, un gesto... Incendio nel parcheggio: l’auto di un ristoratore danneggiata dalle fiammeCivitanova Marche, 30 marzo 2026 – Momenti di paura sabato, in tarda serata, a Civitanova. Approfondimenti e contenuti su Incendiano l'auto del ristoratore della... Temi più discussi: Bocciato, incendia l’auto della professoressa. A tradirlo una chat; A fuoco nella notte l’auto del sindaco di Decimoputzu; Gli incendiano l’auto per vendetta. Arrestati i piromani di Villapiana; Torino, studente bocciato prova a incendiare l’auto della professoressa: indagato con un amico. Incendio nel parcheggio: l’auto di un ristoratore danneggiata dalle fiammeCivitanova Marche, 30 marzo 2026 – Momenti di paura sabato, in tarda serata, a Civitanova. L’auto di un ristoratore è stata danneggiata dalle fiamme in pieno centro: la polizia indaga sul gesto ... msn.com Gli incendiano l’auto per vendetta. Arrestati i piromani di VillapianaSavona – Avevano dato fuoco per una vendetta personale a un’auto in piazza Brennero, a Villapiana, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio scorso. Le fiamme, in poco tempo, avevano avvolto altre due ... ilsecoloxix.it Le luci del tramonto "incendiano" e colorano in maniera spettacolare la neve sullo splendido Monte Viglio, la vetta più alta dei Monti Cantari e del territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, situata al confine tra Abruzzo e Lazio! Questa meravi - facebook.com facebook Beccati dal drone mentre incendiano rifiuti: il nuovo video diffuso da Occhiuto - x.com