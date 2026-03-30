Inaugurazione sede di Avanti-Psi Golino | un flop

Qualche giorno fa è stata inaugurata la nuova sede di Avanti PSI a Marcianise, con una cerimonia che ha attirato poche persone. Giuseppe Golino, presente all’evento, ha commentato la giornata affermando di aver preferito aspettare alcuni giorni prima di esprimersi, citando la difficoltà nel selezionare tra le varie affermazioni e azioni ritenute negative legate all’evento.

Pochi giorni fa è stata inaugurata la nuova sezione di Avanti PSI a Marcianise. "Ho lasciato trascorrere qualche giorno, perché tra le tante sciocchezze dette e fatte mi è stato davvero complicato fare una selezione per citarne non più di tre peccati originali - dichiara Giuseppe Golino. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Inaugurazione sede di Avanti-Psi, Golino: un flop Articoli correlati Pino Riccio rappresentante di Avanti Psi per le elezioni, scontro con GolinoGolino ha inviato al segretario nazionale del Psi, Vincenzo Maraio, una segnalazione formale per rappresentare una serie di criticità che si stanno... Psi, una sede Avanti a Giffoni, città dei giovani. Maraio: “Non è un caso”Dopo le tappe di Napoli, Roma, Milano e Bari, continua il percorso politico di Avanti, il progetto promosso dal Partito Socialista Italiano guidato... Aggiornamenti e notizie su Inaugurazione sede di Avanti Psi Golino... Discussioni sull' argomento Avanti per l’Italia: da Ancona prende forma una nuova traiettoria riformista tra Europa, unità e partecipazione; I socialisti di Varese: Il popolo italiano ha dimostrato ancora una volta la propria maturità politica; Taglio del nastro alla sede di Avanti PSI a Marcianise: grande partecipazione di cittadini con Iodice, Riccio e l’assessore regionale Maraio; Avanti Marcianise: fissata l’inaugurazione della nuova sede. Legge elettorale, affondo di Maraio: Inseriscano le preferenzeIl segretario nazionale di Avanti Psi: Proposte inconsistenti ... msn.com Salerno, Comunali 2026. Antonio Cammarota (Avanti-Psi): "Riqualificare i luoghi di aggregazione dei giovani. Poi spazio al Forum per il Comune di Salerno" #ComuneDiSalerno #salerno #ForumDeiGiovani #avantipsi #ElezioniComunali2026 #comunali2026 - facebook.com facebook Psi, 'Avanti per l'Italia' per un'area riformista riconoscibile nel centrosinistra. Iniziativa ad Ancona, conclusioni affidate al segretario nazionale Maraio #ANSA x.com