Pino Riccio rappresentante di Avanti Psi per le elezioni scontro con Golino

Pino Riccio, ex assessore comunale di Marcianise, ha deciso di candidarsi alle ultime Regionali con la lista di Avanti Psi. Ora, Riccio è stato nominato commissario del partito nella sua città e rappresenta il gruppo al tavolo di centrosinistra per le prossime amministrative di maggio. La nomina ha scatenato un confronto acceso con Golino, uno dei leader locali. Riccio si prepara a portare avanti le sue proposte, mentre il dibattito tra i membri continua a dividere il partito.

Golino ha inviato al segretario nazionale del Psi, Vincenzo Maraio, una segnalazione formale per rappresentare una serie di criticità che si stanno verificando a Marcianise: "Ho appreso che a Marcianise c'è un commissario di Avanti Psi, Giuseppe Riccio, il nostro Pino, adesso Pino il socialista. Inizialmente ho pensato fosse uno scherzo di Carnevale ma così non è. Durante un vertice dirigenziale del Partito Socialista Italiano a cui ho partecipato quale dirigente nazionale, ho appreso che Riccio, contemporaneamente, stava partecipando ad un tavolo del centrosinistra, designato dal segretario regionale Michele Tarantino come rappresentante di Avanti Psi.