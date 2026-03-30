Inaugurazione di casa alloggio per anziani a Mattinata

Martedì 31 marzo alle 18.00 si terrà l'inaugurazione di una casa alloggio per anziani intitolata al dottor G. Radatti presso il poliambulatorio di Mattinata. L'evento è organizzato dall’amministrazione comunale, che inviterà i presenti a partecipare alla cerimonia. La struttura è stata realizzata per offrire un nuovo spazio di accoglienza e assistenza agli anziani del territorio.

INAUGURAZIONE DI CASA ALLOGGIO PER ANZIANI "dott. G. RADATTI" - MARTEDÌ 31 MARZO ORE 18.00 - POLIAMBULATORIO DI MATTINATA L'Amministrazione comunale è lieta di comunicare che martedì 31 marzo p.v. alle ore 18.00, presso il primo piano del Poliambulatorio sito in via S. Michele Arcangelo, si terrà un momento inaugurale per la nuova Casa Alloggio per Anziani intitolata all'indimenticato dott. Giuseppe Radatti. Un altro grande risultato delle politiche di welfare di questa Amministrazione a favore della nostra Comunità. La Casa Alloggio per Anziani - realizzata in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Regionale n. 4 del 18012007, art. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Inaugurazione di casa alloggio per anziani a Mattinata Articoli correlati Anziani legati e sedati in una comunità alloggio: sette misure cautelari vicino RomaIl provvedimento, emesso dal gip di Velletri su richiesta della Procura, riguarda sei operatori socio-sanitari e il legale rappresentante della... Leggi anche: Battaglia legale. La casa-alloggio senza autorizzazioni Approfondimenti e contenuti su Inaugurazione di casa alloggio per... Temi più discussi: Benvenuti alla Casa della Comunità di Sasso Marconi; L'ex mulino a olio di Grotte di Castro diventa luogo di incontro e laboratorio di idee; Vecchiano: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; ’A ruota libera’ verso il futuro. Ecco l’appartamento senza barriere. Il sogno di 5 giovani disabili è realtà. JTI Italia sostiene Casa Seneca: a Milano nuovo housing sociale per persone fragiliValle (JTI): Per dare vita a iniziative come questa è fondamentale investire in progetti capaci di generare risultati concreti e misurabili ... affaritaliani.it Inaugurato in via Genova l’alloggio per le famiglie in attesa di trapiantoE’ stato inaugurato l’alloggio di via Genova 91 (interno Vado 36), dedicato in via esclusiva al progetto Casa Amica al fianco delle famiglie con malati in attesa di trapianto. L’iniziativa è resa po ... torinoggi.it Messico: tifoso muore cadendo da tribuna Vip alla partita di inaugurazione del nuovo stadio Atzeca x.com Nuova vita per lo sferisterio di Cuneo, oggi l'inaugurazione - facebook.com facebook