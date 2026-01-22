Si tratta di una battaglia legale riguardante un alloggio per persone con lievi disturbi mentali, gestito come una comunità senza le autorizzazioni regionali previste dalla legge. L’immobile non era un appartamento privato né una convivenza autogestita, ma un sistema abitativo che ha sollevato questioni legali e normative. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure autorizzative per strutture di questo tipo.

Non era un normale appartamento privato, né una convivenza autogestita. Era a tutti gli effetti una comunità-alloggio per persone con lievi disturbi mentali, esercitata senza le necessarie autorizzazioni regionali. Per questo la multa da oltre 20mila euro resta sul tavolo. Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso e messo il punto fermo su una vicenda che va avanti dal 2022. La decisione è arrivata il 19 gennaio 2026, con sentenza pronunciata dal giudice del tribunale di Ancona, che ha rigettato l’opposizione proposta contro l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune nell’agosto 2022. Al centro del caso, l’appartamento di via del Verziere a Jesi, dove veniva svolta, secondo quanto accertato, un’attività riconducibile a una struttura sociale regolata dalla legge regionale, ma priva di autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battaglia legale. La casa-alloggio senza autorizzazioni

