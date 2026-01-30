I carabinieri del NAS di Roma hanno arrestato sette persone, tra operatori e responsabili, nella comunità alloggio per anziani nei Castelli Romani. Le accuse riguardano maltrattamenti: alcuni anziani sarebbero stati legati e sedati contro la loro volontà. Le indagini sono partite dopo segnalazioni e ora si attendono eventuali sviluppi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accuse di maltrattamenti contro operatrici e titolare della struttura. I carabinieri del NAS di Roma hanno eseguito sette misure cautelari nei confronti di operatori e responsabili di una comunità alloggio per anziani situata nell’area dei Castelli Romani, a seguito di gravi accuse di maltrattamenti sugli ospiti. Il provvedimento, emesso dal gip di Velletri su richiesta della Procura, riguarda sei operatori socio-sanitari e il legale rappresentante della struttura di Grottaferrata. Le misure consistono in sei interdizioni dall’esercizio della professione e un divieto di dimora. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Anziani legati e sedati in una comunità alloggio: sette misure cautelari vicino Roma

Approfondimenti su Castelli Romani

È stata smantellata una banda specializzata in truffe ai danni di anziani, nota come il

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Castelli Romani

Grottaferrata, anziani legati e sedati in una casa di riposo: 7 misure cautelariCoinvolti sei operatori socio-sanitari e il rappresentante della struttura. L’inchiesta è partita dalla denuncia di un familiare, da cui è scattato il blitz dei Carabinieri del NAS ... rainews.it

Grottaferrata, anziani legati e insultati nella Rsa. Ugl Salute ai giudici: Tolleranza zero e sanzioni esemplari«Ai Castelli Romani anziani non autosufficienti maltrattati, sedati, legati e insultati, in un contesto che nulla ha a che vedere con ... iltempo.it

Anziani lasciati nelle loro urine, legati e addormentati con i sonniferi nella casa di riposo lager ift.tt/awQzB2P x.com

I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare i pappagalli e una statua della Madonna a cui i due anziani sono legati - facebook.com facebook