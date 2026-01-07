In attesa dell’intitolazione inaugurato il nuovo edificio scolastico di piazza Pastore

È stato inaugurato il nuovo edificio scolastico di piazza Pastore a Nardò, segnando un importante momento per la comunità locale. La cerimonia si svolge in un clima di attesa e riflessione, mentre continuano le discussioni sulla proposta di intitolazione legata a Sergio Ramelli. La scuola rappresenta un punto di riferimento per il territorio e un’opportunità di crescita per studenti e residenti.

NARDO' - Mentre riecheggiano ancora le polemiche a distanza sulla proposta avanzata dal sindaco Pippi Mellone e dalla sua giunta di avviare l'iter per intitolare il nuovo edificio scolastico alla memoria di Sergio Ramelli, la scuola di piazza Giulio Pastore nella zona 167 di Nardò ha aperto.

