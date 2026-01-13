Patrica domani l’Open Day nel nuovo Plesso scolastico IC Supino
Domani, mercoledì 14 gennaio 2026, l’Istituto Comprensivo di Supino invita alla giornata di apertura del nuovo plesso scolastico di Patrica. Un’occasione per conoscere gli spazi e le attività dedicate alla crescita educativa dei giovani del territorio, segnando un passo importante verso un futuro di innovazione e miglioramento dell’offerta formativa.
Una nuova era per l'istruzione nel territorio di Patrica sta per iniziare. L’Istituto Comprensivo di Supino è entusiasta di annunciare l’Open Day del plesso di Patrica, che si terrà domani, mercoledì 14 gennaio 2026, per inaugurare simbolicamente una stagione di innovazione e crescita pedagogica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
