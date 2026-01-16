Hera nel 2025 oltre due tonnellate di materiali salvate grazie al box del riuso di via Nataloni

Nel 2025, Hera ha salvato oltre due tonnellate di materiali grazie al box del riuso di via Nataloni. Per piccoli mobili, elettrodomestici, libri, oggettistica, giocattoli e biciclette, l’azienda promuove il riuso, sottolineando come ciò che per alcuni non è più utile possa diventare una risorsa preziosa per altri. Un’iniziativa che favorisce la sostenibilità e la riduzione degli sprechi, contribuendo a un modello di consumo più responsabile.

Per piccoli mobili ed elettrodomestici, libri e oggettistica, giocattoli e biciclette, Hera offre una seconda vita, perché "ciò che per qualcuno non è più utile, per altri può rappresentare una risorsa preziosa". A Rimini, infatti, l'Area del riuso alla stazione ecologica di via Nataloni è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Enel, nel 2025 raccolte 3 tonnellate di rifiuti grazie al volontariato aziendale Leggi anche: Dalle aule del Gambero Rosso al bistrot nel quartiere emergente, passando per un box al mercato: la storia di Chef Box Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gestione e sviluppo delle persone: nuovo riconoscimento per Hera, tra le Top Employer per crescita strategica; Energia: oltre 220 miliardi a Piazza Affari, crescita brillante ma sotto il mercato; Per quotate energia oltre 220miliardi di capitalizzazione in Borsa (+25,3%). Box del riuso di via Nataloni, nel 2025 salvate due tonnellate di materiale - Si consolida a Rimini l’importanza dell’Area del Riuso presso la Stazione Ecologica di via Nataloni, lo spazio dedicato al recupero di oggetti in buono stato nato dalla collaborazione tra il Gruppo He ... msn.com

Rimini. Hera: nel 2025 oltre 2 tonnellate di materiali salvate grazie al box del Riuso di via Nataloni - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.