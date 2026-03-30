Inaugurate due nuove palestre ' provinciali' | investimento su scuola e comunità

Sono state inaugurate due nuove palestre negli istituti superiori della città. Le strutture, moderne e funzionali, sono ora operative e a disposizione degli studenti. L'apertura di queste palestre rappresenta un intervento diretto sull'edilizia scolastica e sull’attività sportiva nelle scuole del territorio. Le inaugurazioni sono avvenute ufficialmente, coinvolgendo le autorità locali e le comunità scolastiche.

La Provincia di Caserta consegna due strutture moderne agli istituti superiori: spazi accessibili, attrezzati e aperti anche al territorio Due nuove palestre moderne e funzionali entrano ufficialmente in attività negli istituti superiori della città, segnando un importante passo avanti per l’edilizia scolastica e sportiva del territorio. L’iniziativa porta la firma della Provincia di Caserta, che ha completato gli interventi finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”. A inaugurare le strutture è stato il presidente Anacleto Colombiano, che ha tagliato il nastro prima presso l’Istituto “Padre Salvatore Lener” e successivamente all’ISIS “Ferraris-Buccini”. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Inaugurate due nuove palestre 'provinciali': investimento su scuola e comunità Articoli correlati Marcianise, inaugurate due nuove palestre: la Provincia investe su scuola, sport e comunitàTempo di lettura: 2 minutiDue nuove palestre, moderne e funzionali, entrano in funzione negli istituti superiori di Marcianise, rafforzando l’offerta... Leggi anche: Sanità territoriale: inaugurate tre nuove Case della Comunità a Roma Approfondimenti e contenuti su Inaugurate due nuove palestre... Temi più discussi: Inaugurazione palestre provinciali a Marcianise; FOTO-VIDEO / Il polmone verde nel cuore di Arezzo restituito alla città. Riaperti i giardini Porcinai; In fiamme l’auto di noto venditore ambulante di panini della valle. Teramo, inaugurate due nuove sale parto. Paolucci: Con investimenti garantiamo sicurezzaIl numero delle sale parto all'ospedale di Teramo passa così da uno a tre. La riforma del percorso nascita – sottolinea l’assessore - ha permesso investimenti che hanno interessato la sicurezza della ... quotidianosanita.it Scuole. Nuove attrezzature sportive al Marco Polo di Colico e al Viganò di MerateLa Provincia di Lecco ha concluso gli interventi di fornitura, posa e messa in sicurezza Situazioni di degrado e usura avevano reso alcune attrezzature non idonee o addirittura non utilizzabili LECCO ... msn.com Il 2 aprile verranno inaugurate le cinque opere realizzate con un investimento da 6 milioni di euro IL VIDEO - facebook.com facebook Una via tra carcere e città: a Brescia inaugurate le Porte della Speranza x.com