Inaugurata una struttura polivalente a Sant' Egidio | Sarà intitolata ad Attianese

È stata ufficialmente inaugurata a Sant’Egidio del Monte Albino una nuova struttura polivalente, recentemente completata e pronta all’uso. L’evento ha visto la presenza di autorità locali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di consegna. La struttura sarà dedicata alla memoria di Attianese, come annunciato durante la cerimonia. La consegna ufficiale ha concluso i lavori di realizzazione dell’opera.

L'obiettivo è offrire ai giovani, alle famiglie e alle realtà associative un luogo dove crescere, allenarsi, incontrarsi e costruire relazioni positive Si è svolta l’inaugurazione della nuova Struttura Polivalente di Sant’Egidio del Monte Albino, un’opera attesa e oggi finalmente consegnata alla comunità. La cerimonia è stata arricchita dalla presenza di numerose associazioni sportive, che hanno ricevuto una targa di riconoscimento per il loro costante contributo alla crescita sociale, educativa e di avvicinamento allo sport. Un gesto simbolico che sottolinea il ruolo fondamentale dello sport come strumento di inclusione, disciplina e aggregazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Inaugurata una struttura polivalente a Sant'Egidio: "Sarà intitolata ad Attianese" Articoli correlati Bagheria, inaugurata la Scuola della pace della Comunità di Sant'EgidioÈ stata inaugurata la Scuola della pace della Comunità di Sant'Egidio alla presenza del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, dell'arcivescovo... Auto contro un albero a Sant’Egidio: muore una donnaUna donna di 50 anni ha perso la vita ieri sera a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in un incidente stradale avvenuto intorno alle...