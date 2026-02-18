Auto contro un albero a Sant’Egidio | muore una donna

Una donna di 50 anni ha perso la vita lunedì sera a Sant’Egidio alla Vibrata, quando la sua auto si è schiantata contro un albero lungo la strada principale. L’incidente si è verificato intorno alle 22:10, poco dopo che la vettura ha perso il controllo, probabilmente a causa di una svolta improvvisa o di una distrazione. La donna, rimasta intrappolata nell’auto, è stata estratta dai vigili del fuoco, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Tragedia a Sant’Egidio: Una Donna Muore in un Incidente Stradale. Una donna di 50 anni ha perso la vita ieri sera a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22:10 di lunedì 17 febbraio 2026. La sua auto, una Nissan Qashqai, è uscita di strada lungo via Indipendenza, impattando violentemente contro un albero. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, la conducente è deceduta sul posto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Dinamica dell’Incidente e Intervento dei Soccorsi. L’allarme è scattato immediatamente dopo l’impatto, mobilitando le squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto.🔗 Leggi su Ameve.eu

